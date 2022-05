Efter nedryknings-chok: AC Horsens har fundet formen

Det tog tid, før AC Horsens for alvor lignede oprykningsfavoritter i dansk fodbolds næstbedste række.

Efter 17 spillerunder lå Horsens på femtepladsen, men det har holdets forrygende form ændret på.

Med blot et enkelt nederlag de seneste 13 kampe har det formstærke hold indtaget en andenplads og kan fredag nå til tops i tabellen med en sejr over ligaens nummer et, Lyngby.