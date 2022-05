Betjent affyrede vådeskud ved en fejl – nu skal sagen for landsretten

Sagen handler om en episode fra 2019, hvor en politiassistent affyrede et vådeskud fra et våbenrum på politistationen. Skuddet gik gennem et vindue, som vendte mod et offentligt område, men skuddet ramte ikke nogen. Et større område omkring politistationen var efterfølgende spærret, og Den Uafhængige Politiklagemyndighed blev inddraget for at undersøge sagen.