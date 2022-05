AC Horsens overvejer at beholde lejesvend

AC Horsens overvejer ifølge bold.dk at købe lejesvenden Moses Opondo fri af OB.

Den 24-årige midtbanespiller blev i januar lejet for resten af sæsonen og anslås at kunne købes fri for omkring en mio. kr.

»Vi har aftalt en option med OB, så der ligger nogle muligheder, hvis det er, at tingene skulle flaske sig, men det er ikke noget, vi er begyndt at gå tæt ind i dialog om endnu,« fortæller sportschef i AC Horsens, Niels Erik Søndergård, til bold.dk.