Han får næsten 9.000 timers hjælp om året: Mandsopdækning for millioner sprænger budgettet

Svært at bruge sparekniven

Det er dog langt fra alle i botilbud, der kræver flere medarbejdere omkring sig på samme tid.

Generelt er det en broget gruppe af mennesker, der både tæller nogle, der er født med svære handicap, har fået et svært handicap pga. en senhjerneskade, mennesker med svære psykiatriske problemstillinger og nogle, der pga. en svær livsførelse med f.eks. alkohol- og stofmisbrug, kriminalitet eller vold, nu har brug for hjælp.

Fælles for dem er nærmest kun, at de har så meget brug for hjælp, at de ikke kan klare sig selv.

»Når vi kommer så langt som at se på, om en borger har brug for et botilbud, så er det, fordi støttebehovet enten er så massiv eller komplekst, at borgeren ikke længere vil kunne klare sig selv og et liv i egen bolig. For langt de fleste er der forsøgt andre indsatser, før det kommer til botilbud,« siger chefen for området.

Det gør også, at det er et svært område at holde økonomien i ave på.

Og selv om der er tilfælde, hvor en borger har løftet sig tilstrækkeligt til at kunne bo i eget hjem igen, så er der også mange, hvor det aldrig bliver en mulighed. Med voksende udgifter på grund af arbejdsmiljø og tilsynsregler kan det være svært at se, hvordan udviklingen skal bremses.

»Det er det, vi indimellem får grå hår i hovedet af. Det kan godt være svært at se, hvilke bremser vi kan træde på. Men der er sket meget inden for botilbuddene også. Der bliver også arbejdet på at effektivisere, gøre ting smartere, supplere med velfærdsteknologi, tænke i innovative løsninger osv.,« siger Lone Bahnsen Rodt.