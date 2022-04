Populært område omkring Gudenåen overvejes til naturpark

Initiativtageren er Kjeld Søndergaard fra Voervadsbro, som ifølge Horsens Folkeblad sagde følgende:

»Området er også meget besøgt især omkring Klostermølle og Den Genfundne Bro, og det er måske også for meget besøgt. Der er dog intet, der tyder på, at interessen for at komme ud i naturen bliver mindre. Derfor har vi fået ideen omkring en naturpark, men det kræver selvfølgelig en bred lokal opbakning.«

Borgmester Peter Sørensen (A) har kaldt en naturpark for en »fremragende ide«, men gjort opmærksom på, at det kræver stort ejerskab fra beboerne og lodsejerne i området, ligesom frivillige kræfter skal aktiveres for at vedligeholde området.