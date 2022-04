På banen går det for tiden godt for AC Horsens. Fredag aften overtig Den Gule Fare førstepladsen i 1. division efter en 1-0-sejr over Hvidovre, og drømmen om en hurtig oprykning lever i den grad.

Anderledes skidt har 2021 været, når man tager et kig på økonomien. I et nyt årsregnskab taber AC Horsens nemlig millioner.