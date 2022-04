30/04/2022 KL. 06:01

Kvindekrisecenter vil lukke sig selv: Ny »konkurrent« gør det svært at få økonomien til at hænge sammen

Horsens Krisecenter for Voldsramte Kvinder har anmodet Horsens Kommune om lov til at nedlægge sig selv, fordi der rykker et nyt krisecenter til byen.