»Jeg synes, at Henriks overvejelser - hvor meget vi end kommer til at savne ham - er rigtigt for ham. Det virker både meget gennemtænkt og meget velovervejet. Han vil, i den alder han har, bruge sin tid på noget andet, og bruge mere tid med sin familie. Han har været med i mange år i mange ledende roller under skiftende regeringer,« siger Peter Sørensen.

Borgmesteren understreger, at den Horsens-valgte folketingspolitiker først stopper efter det kommende valg.

»Personligt kommer jeg til at savne Henrik rigtig meget i politik. Jeg har haft fornøjelsen af at kende Henrik siden 2005, og jeg har lært rigtig meget af ham gennem tiden. Både som byrådsmedlem og som borgmester har jeg haft et forbilledeligt samarbejde med ham,« siger Peter Sørensen.