Stedet taler samtidig ind i det, som parret håber på, at folk kan få ud af at følge med. Nemlig, at følgerne bliver inspireret til at passe på og renovere i stedet for at bygge nyt.

»Vi håber, vi kan inspirere lidt til, at vi passer på den arkitekturarv og bygningsarv, vi også har,« siger Mette-Marie Lassen.

Drømmer om samarbejder

Mesterværker har helt organisk vokset sig større. Mette-Marie Lassen og Marcus Pihlmann har indgået aftaler med adskillige ejendomsmæglere om, at de må dele mæglernes billeder på profilen.

»Det gør vi jo uden at tage et honorar for det. Den måde, vi gerne vil have, at Mesterværker udvikler sig på, er, at det gerne må blive til andre samarbejder,« siger Mette-Marie Lassen.

Det har Mesterværker faktisk allerede medført. Parret har bl.a. haft skriveopgaver for arkitekternes branchemagasin, Arkitekten, hvor de har anmeldt udstillinger og skrevet artikler om små huse i Danmark, der er bygget senere end 2017.

»Det er sådan nogle samarbejder, vi rigtig gerne vil se ind i. Vi har et rigtig godt format, og så håber vi, at det kan lede til nogle interessante opgaver ved siden af vores normale job.«

Tidligere på året fik Mesterværker så en lillesøster: Billedværker. Som navnet måske antyder handler Billedværker om kunst. Platformen, der er et slags onlinegalleri, er stadig i sin spirende fase, og Mette-Marie Lassen og Marcus Pihlmann har en enkelt kunstner repræsenteret.

»Vi er et sted i livet - vi er begge omkring de 30 år - hvor vi kan se, at mange af vores venner og bekendte begynder at interessere sig for at investere i mursten, fonde og aktier. Og så er der også nogen, der gerne vil investere i noget, som de kan se på, som er smukt, som kan give værdi i hverdagen, og som også stiger i værdi løbende: Kunst. Vi synes, det er interessant sted at se hen,« siger Mette-Marie Lassen.

Og hvem ved. Måske får Mesterværker endnu en søster en dag.

»Det, vi tænker, er, at Mesterværker, Billedværker, og hvad man ellers kan forestille sig, kunne blive en lille platform for arkitektur, design og kunst, hvor man kan blive inspireret til det gode og meningsfulde boligliv, uden det bliver sådan noget fast fashion.«

