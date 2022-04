To personer blev torsdag aften omkring kl. 20.30 stukket ned med kniv, da de befandt sig på Åboulevarden i Horsens.

Politiet var hurtigt på stedet, men området var spærret af en stor del af natten, hvor politiet bl.a. ledte efter spor med hunde.

Fredag formiddag oplyser politiet i en pressemeddelelse, at de to mænd, der er blevet stukket med kniv, er henholdsvis 20 og 22 år gamle, og at de kender hinanden. Politiet har tidligere fredag morgen oplyst, at de to mænd er uden for livsfare, og at deres tilstand er stabil.