Stadig på fri fod: Dobbelt knivoverfald sender to unge mænd på sygehuset

Politiet jagter lige nu gerningsmanden - eller gerningsmændene - bag et dobbelt-knivoverfald i et område omkring Åboulevarden i Horsens, der torsdag aften har sendt to unge mænd på sygehuset.

Tidligere på aftenen forlød det ifølge politiet, at den ene af de to personer var i kritisk tilstand, men begge skulle nu være uden for livsfare.