Inden længe rykker det populære tv-program Nybyggerne til Horsens.

Her dyster fire par om at vinde et hus, som de hen over programrækken selv skal indrette fra køkken til soveværelse.

Den seneste sæson blev optaget i Sønderborg, men selvom den lokale Home-ejendomsmægler i december vurderede, at boligerne ville være lette at komme af med, er det ikke gået sådan.