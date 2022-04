Katrine Kartz Johansen får penge for at passe sine små børn selv: »Jeg bliver ofte spurgt af andre, hvordan jeg kan holde ud ikke at lave andet«

»Da vi fik vores første barn, startede jeg på arbejde igen efter min barsel – som man jo gør. Jeg nåede at være tilbage i seks måneder, inden coronaen ramte i foråret 2020. Vi afleverede kl. 7 hver morgen og hentede igen fem minutter i lukketid kl. 16.30. Vi gik og fortalte os selv, at det jo er ok, for det er sådan, ”man gør”,« siger hun og fortsætter:

»Vi fortalte os selv, at hun ikke led overlast af at være så mange timer i institution, selv om vi fik ondt i maven af det. Samtidig havde vi kun 1,5 vågne timer hver dag sammen med vores datter, hvor vi forsøgte at presse så meget nærvær ind som muligt.«

Så da coronaen kom, kom det faktisk som en lettelse for den lille familie.

»Vi fik mange flere af de gode timer sammen med vores datter. Jeg kunne bare mærke, at jeg kunne være et vigtigere sted end på mit arbejde,« tilføjer hun.

Møder flere fordomme

Inden Katrine Kartz Johansen blev hjemmepasser, arbejdede hun som event- og marketingansvarlig i en virksomhed. Hendes valg bliver derfor mødt med en del kommentarer - både ude i virkeligheden og på de sociale medier, hvor hun på Instagram fortæller om livet som hjemmepasser.

»Jeg møder en del fordomme om mit valg. ”Hold da op, hvordan kan du holde det ud?”, ”keder du dig ikke?” og ”hvordan kan du få tiden til at gå?”,« siger hun og fortsætter:

»Jeg havde helt sikkert et rigtig fedt job. Jeg elsker at bruge mit hoved. Men hvis man skal trives med at hjemmepasse, skal man også selv synes, det er fedt at være sammen børn. Jeg bruger ret meget tid på at udfordre mig selv pædagogisk – eksempelvis i konflikthåndtering mellem børnene og mellem mig og børnene. Så fodrer jeg ligesom min hjerne,« siger Katrine Kartz Johansen.

Hun pointerer, at hun altså ikke ser skævt til andre forældre og deres valg. Hun ønsker bare, at de heller ikke ser skævt til hendes.

»Måske ligger lidt af fordommene også i, at mange nok selv har lidt dårlig samvittighed over, at deres børn er så meget i institution. Det tror jeg da. Men der er forskellige rigtige valg for alle, og det der er rigtigt for vores familie, er ikke nødvendigvis rigtigt for andre,« siger hun.

Hun forklarer også, at hun tidligere selv har haft mange af de samme fordomme mod den moderne, professionelle hjemmegående husmoder, men hun synes også, det er vigtigt at gøre op med fordommene.

Også fordi, man som kvinde selv må vælge, hvordan man vil bruge sit arbejdsliv. Om det så er på hardcore karriere eller som hjemmepasser.

»Jeg kan jo godt forstå, at der er mange, der tænker, at det er kedeligt at gå hjemme for at passe sine egne børn. Sådan tænkte jeg nok også selv førhen. Men det er rigtig ærgerligt, at vi har den her fortælling i Danmark om, at omsorgsarbejde er kedeligt. Hvis vi talte pænere om det, kunne det være, der var flere, der havde lyst til at blive pædagoger, sosu’er og sygeplejersker,« siger hun.