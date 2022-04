7 kr. for et æg: »Så skal vi til at låse døren«

De voldsomme prisstigninger på fødevarer kommer nu også til at ramme en central del af danskernes madkultur: Ægget.

Ifølge DR kan prisen på et enkelt æg stige til hele 7 kr. per styk. Og det er endda et forsigtigt bud, vurderer flere direktører i branchen, har DR skrevet.

Hos ægproducenten Springkilde Æg kalder Lars Bojsen prisstigninger på æggene for en »god nyhed.« Men måske er den også for god til at være sand, mener han.