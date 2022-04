»Min uenighed med ledelsen om rammerne for de akutte patienter og jer har nået et punkt, hvor jeg føler min person står i vejen for en sund udvikling for jer og de akutte patienter. Det kan jeg ikke tillade. Min respekt for faget og for jer er for stor,« fortsatte han i opslaget.

Derfor forlod den 48-årige cheflæge stedet. Og nu har han fundet nye græsgange.