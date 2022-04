Umiddelbart vurderer Claus Holm Christensen, at det er muligt for andre skibe at lægge til, men det skal også undersøges til bunds tirsdag, skriver TV2 Østjylland.

De sidste russiske skib

Skibet, der pådragede sig mere opmærksomhed, end det formentlig var tiltænkt, er samtidig nok det sidste russiske skib, der lægger til kaj i en dansk havn i den nærmeste fremtid.

For lørdag den 16. april blev det forbudt for alle russiske skibe at lægge til kaj i EU’s havne som følge af nye sanktioner i relation til krigen i Ukraine.