FC Helsingør ligger øverst i tabellen med 51 point for en kamp færre end Lyngby og Horsens. De to bedste rykker op.

Der gik en time, før tilskuerne på Lyngby Stadion fik noget action at se. Det var dog - desværre for de lokale - Horsens, som fik nettet til at blafre. Magnus Jensen headede bolden ind til 1-0.

Kun en håndfuld minutter senere kunne jublen så bryde ud på lægterne, da Magnus Kaastrup udlignede. Men Horsens tog altså igen føringen.

Lirim Qamili sendte bolden på tværs i feltet og forbi Lyngbys målmand. Ved bageste stolpe var Magnus Jensen igen på pletten, og forsvarsspillerne kunne prikke bolden i et tomt mål.