Politiet fik standset køretøjet, der blev ført af en 26-årig mand, som havde fået frakendt førerretten.

Med sig havde han også en 21-årig passager, men i bilen fandt politiet også et baseballbat og en lægtehammer.

Da de ifølge politiet ikke havde nogen troværdig grund til at have udstyret med sig, blev begge sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Ellers var natten til fredag stille og rolig ifølge Sydøstjyllands Politis vagthavende chef.

»Nattelivet har ikke budt på de store udfordringer, selvom det meste har været åbent,« siger han.