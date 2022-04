Efter flere forsinkelser: Nu åbner p-huset snart

Oprindeligt skulle huset have stået færdigt i slutningen af februar. Det blev siden skubbet til marts, hvilket så blev udskudt til nu 19. april.

Byggeriet var ramt af udfordringer bl.a. pga. den snære grund, som man byggede på. Her var det svært at løfte materialer op langs den høje bygning, og det har forsinket projektet. Derudover er parkeringshuset blevet forsinket, fordi det har været svært at skaffe byggematerialer.