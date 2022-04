19-årig mand dømt for at andet seksuelt forhold end samleje mod 16-årig

En 19-årig mand fra Horsens er i Vestre Landsret blevet dømt skyldig for at have tilegnet sig et andet seksuelt forhold og forsøg på at tilegne sig andet seksuelt forhold, det skriver Horsens Folkeblad.

Overgrebene gik ud over en 16-årig pige, og det skete ved en privatfest i juli 2021.

Manden sad varetægtsfængslet fra juli til september, hvor sagen kom for byretten. Her blev han frikendt, da retten ikke fandt forbrydelsen bevist.