Trods lang kopisag: Christian Bitz scorer fortsat kassen

2021 var et vanskeligt år for tv-personligheden og ernæringseksperten Christian Bitz.

I løbet af året blev han dømt til at betale erstatning til Horsens-keramikeren Kasper Würtz, efter keramikeren helt tilbage har anklaget Christian Bitz og virksomheden F&H for at have kopieret nogle af produkter og solgt dem i sit eget navn.