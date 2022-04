»Horsens har haft en stolt tradition for den hårde musik. Det er en by, der er opstået omkring den tunge industri, og som er kendt for det hårde liv i både fængslet og i byen generelt i gamle dage. Jailbreak er sammensmeltningen af alt det gode, der er sket i Horsens igennem de seneste mange år, og vi glæder os til at fejre den hårde musik i disse fantastiske historiske rammer med et stort tilbagevendende event, der dyrker fællesskabet,« udtalte Claus Visbye, direktør og programansvarlig for kulturnetværket Horsens & Friends, da den nye festival først blev annonceret.

På plakaten findes allerede Sabaton, Accept, Jesper Binzer, Steve’NSeagulls og Electric Guitars.