»Vi er rigtig glade for den store interesse, der er for Habengut Marked, og vi arbejder løbende på at gøre oplevelsen for de mange gæster endnu bedre. Derfor har vi i år valgt at inddrage Trykkeriet, så der er bedre plads til, at de mange gæster kan gå på loppejagt,« siger Fængslets kultur- og eventleder Nana Renée Andersen, i en pressemeddelelse.

På de to markedsdage mellem kl. 10 og 16 vil man kunne finde 150 stande, som sælger alverdens genbrugsting, herunder møbler, keramik, tøj, smykker og nipsgenstande.