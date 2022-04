Derfor flyver der en drone rundt og fotograferer i mørket

Hvis du den kommende tid hører en svag summen nogle meter oppe i luften og ser nogle blinkende lys eller en drone, så er der ingen grund til bekymring. Dronen har et formål.

Det er nemlig Hovedgård Fjernvarme, der i den kommende tid vil flyve rundt over Hovedgård for at lave termiske fotografier af byen.

Det oplyser Kaj Jessen, der er formand for Hovedgård Fjernvarme. Formålet er at finde eventuelle utætheder i fjernvarmen.