Men i Horsens bliver der ikke ændret på vejnavnet på trods af, at den ukrainske ambassade i Danmark har henvendt sig.

»Det har ikke noget direkte med Rusland at gøre. Navnet skyldes Vitus Bering,« har udvalgets formand, Martin Ravn (V), sagt til JP Horsens.

Flere har fulgt opfordringen

Den ukrainske ambassade skriver i mailen til de forskellige kommuner, at flere europæiske lande, ifølge ambassaden, allerede har ændret gadenavne i områder tæt på russiske ambassader.

Ukrainerne henviser bl.a. til, at Litauen har ændret et vejnavn ved den russiske ambassade i landet til »Ukrainian Heroes Street,« mens Albanien angiveligt har navngivet en gade »Free Ukraine Street.«

Det var Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, der oprindeligt startede bevægelsen i Danmark mod at overveje nye vejnavne.

I forbindelse med en demonstration mod Ruslands invasion af Ukraine foreslog partiformanden i slutningen af februar at ændre navnet på den gade, hvor den russiske ambassade ligger, til Ukrainegade.

Og den idé mener ambassaden altså, at flere kommuner bør overveje for at sende et signal.

»Det ville være en simpel, men utrolig betydningsfuld symbolsk handling til støtte for det modige ukrainske folk,« lyder det i mailen fra ambassaden.