17/04/2022 KL. 16:32

Jimmy Boye Jensen har travlt med at drive tre spisesteder i byen. Men mandag eftermiddag er hellig

Kokkelivet er notorisk kendt for både skæve og lange arbejdstider, men restauratøren fra Stensballe Golfklub, Ji-Mis og Café E insisterer på at få familielivet til at hænge sammen med karrieren.