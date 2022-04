Nu er der igen kommet gang i hjulene hos M+ Ejendomme, der er stiftet af Michael Antitsch Mortensen, som pludseligt døde efter et hjertestop i januar.

Selskabet kan nemlig oplyse, at det har foretaget en større investering i Aarhus. Det sker kun få dage efter, at et af de andre M+-selskaber, nemlig M+ Invest, offentliggjorde sin første handel, siden Michael Antitsch Mortensen afgik ved døden.