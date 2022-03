Mange på Dagnæsskolen var begyndt at forberede sig på at skulle rive teltpælene op og forlade den nuværende matrikel på grund af skolens elevmæssige vokseværk over de seneste år.

Pilen pegede kraftigt i retning af Horsens Gymnasiums & HF’s nyligt forladte lokaler på Højen, kun 1,2 km fra Dagnæsskolens