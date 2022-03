Blev danskerne overvurderet? Skifte til ny digital platform volder store problemer

»Man er nødt til at rykke deadline - ikke for kommunernes skyld, men for borgernes. Jeg tror simpelthen ikke på, at alle er færdige inden 30. juni,« siger Allan Malver, der er chef for Biblioteker, Borgerservice og Sund By hos Horsens Kommune.

Overvurderede danskernes evner

Op mod 15 pct. af befolkningen anslås at have brug for hjælp til at skifte til MitID, der er designet til at være mere sikkert end dets forgænger.

Det virkede til en start overkommeligt, men det har vist sig, at danskerne måske ikke er så digitale som forventet. Allan Malver fortæller, at man i Horsens Kommune er overrasket over omfanget af den hjælp, man skal yde.