Politiet er torsdag aften til stede ved Axeltorv i Horsens, hvor de har afspærret et område. Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Politiet oplyser, at man er ved at undersøge et »mistænkeligt forhold.«

»Der er ikke fare for beboerne i området,« skriver politiet.

JP Horsens har forsøgt at få en kommentar fra Politiet, men det har ikke været muligt.