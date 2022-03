Holch Povlsen skyder millioner i ny sommerhusportal

»Vi oplever, at der er en større villighed til at udleje gennem Landfolk, bl.a. fordi vi tilbyder den ultimative fleksibilitet, hvor det er helt op til dem selv, hvor meget eller lidt man vil dele med andre, og fordi vi er 100 pct. gennemsigtige omkring priser og indtjening. Men helt klart også fordi, det er et fællesskab, hvor vi deler en kærlighed til sommerhuset som vores andet hjem,« fortæller Christian Schwarz Lausten.

Siden lanceringen i februar 2021 er antallet af bookinger kun gået opad, men det er ikke kun danskerne, der har fået øjnene op for de personlige sommerhusoplevelser. Også tyskerne er glade for Landfolk, siden de åbnede for bookinger fra tyske lejere i september 2021.