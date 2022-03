Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

Anlæggenes varmeforsyning ombygges, sådan så man vil kunne skifte mellem naturgas og andre kilder til energi. Foruden slagteriet i Horsens, gælder det også Danish Crowns slagterier i Holsted, Aalborg og Ringsted.

»Vi kan med en investering på et mindre millionbeløb reducere vores gasforbrug med 21 procent på årsbasis ved at ombygge vores anlæg. Den vej har vi valgt at forfølge, fordi det både vil være et vigtigt skridt i retning at kunne opretholde fødevareforsyningen, og samtidig vil det bidrage til at sikre forsyningen af energi i Danmark, hvis situationen spidser yderligere til,« siger Preben Sunke, der er COO i Danish Crown i pressemeddelelsen.