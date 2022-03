Dagens overblik: Betjent dømt, Lærke Lynge overværede et hjertestop og Oana Deicu fik en idé

Jan Køpke Rohdemejer var nødt til at hive i håndbremsen. Ordrerne haglede ned, og næsten hver tredje medarbejder endte med at blive fyret, da coronakrisen i sommeren sidste år ramte den gamle industrivirksomhed Hai A/S.

Men pludselig vendte udviklingen, og så manglede firmaet i stedet medarbejdere.

»Det var jo en jobkrise, og vi måtte bare erkende, at der var alt for mange virksomheder om buddet,« siger Jan Købke Rohdemejer, der har stået i spidsen for Hai A/S i over 19 år.