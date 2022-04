På papiret har de to brødre kun stået i spidsen for familiekoncernen Schur International i mindre end et år.

Alligevel har Hans Christian Schur og Johan Schur allerede været igennem flere historiske kriseperioder med firmaet, der har en over 175 år lang historie bag sig.

JP Horsens dykker over tre kapitler ned i fortællingen om det landskendte familiefirma og de to brødre, der blev født ind i en ældgammel virksomhed og altid har vidst, at de en dag gerne ville gå i fodsporerne på deres far.