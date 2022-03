09/03/2022 KL. 14:54

47 millioner i overskud: Høj vækst og flere byomdannelses-projekter skaber Brixhuus-familiens succes

Det er bl.a. projekter inden for byomdannelse, der er skyld i, at Brixhuus A/S endnu en gang kan aflevere et godt regnskab.