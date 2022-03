Ukendte mænd besøgte terrordømt i Horsens-fængsel og gav ham 10.000 kroner

Men, siger han.

- Besøget giver en særdeles bestyrket mistanke om, at han har kontakt til nogen fra efterretningstjenesten.

- Det ligner, at man har dårlig samvittighed og vil give et klap på skulderen. Men det er da i den grad kvajet, når kontanter er ulovlige i et fængsel.

Indsatte må ikke have kontanter i fængsel.

Hverken Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, PET eller FE har villet kommentere på de nye oplysninger om besøget.

Samsams advokat, Erbil Kaya, siger til DR, at han har forsøgt at få Kriminalforsorgen til at oplyse de besøgendes fulde navne. Det er endnu ikke lykkedes.

Han siger desuden, at han agter at indkalde en række danske mediechefer til en civilsag mod efterretningstjenesterne.