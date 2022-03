»Vi er utroligt glade for at kunne præsentere to fantastiske erstatninger – om end man ikke rigtigt kan bruge ordet erstatninger, da der er plukket fra toppen af danske musikere, når Tina Dickow og Jonah Blacksmith gæster Lunden, siger Claus Visbye, musikbooker og chef i Horsens & Friends, som arrangerer koncertrækken, i en pressemeddelelse.

På grund af aflysningen har Rock i Lunden også været nødsaget til at ændre i programmet. For at få puslespillet til at gå op er koncerten den 26. august nemlig blevet flyttet til den 2. september. Der kommer således til at være koncerter i Lunden den 17. og 18 juni, den 27. august og altså den 2. september.