Efter et år med ekstraordinær travlhed høster udviklings- og entreprenørvirksomheden Casa nu frugterne af arbejdet.

Et nyt regnskab fra den Horsens-baserede virksomhed afslører, at resultatet med lethed kunne forbedres fra sidste år. Og det fremkalder stolthed hos direktør Torben Modvig, der er adm. direktør.

»Vi kan kigge tilbage på et år, hvor der i alle dele af forretningen har været aktivitet på et uhørt højt niveau. De positive udfordringer, som et meget aktivt ejendomsmarked har givet, har Casas medarbejdere håndteret på en facon, man kun kan være ekstraordinært stolt af,« lyder det fra direktøren i en pressemeddelelse fra selskabet.