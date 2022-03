06/03/2022 KL. 17:30

Hans virksomhed, der renser luften for dødsensfarlige kemikalier, er i knibe: »Hvis ikke vi kan få hjælp, så klarer vi den sgu ikke«

Jørgen Højmark Jensen, der står bag virksomheden Hybridfilter A/S, har en mission. Den går ud på at udbrede et biologisk filter, der renser luften for svovlbrinte i stedet for at hælde kemikalier i spildevandet. Men kunderne har han kigget langt efter siden coronapandemien tog fat.