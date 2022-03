02/03/2022 KL. 14:40

For abonnenter

På en mørk vej ved grænsen mellem fred og krig har to danske veninder hentet ukrainsk familie

Selvom flere nødhjælpsorganisationer har opfordret danskere til at blive hjemme i stedet for at køre mod den polske grænse til Ukraine, har to danske veninder alligevel gjort det. Og de fortryder intet.