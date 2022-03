02/03/2022 KL. 19:00

Går i kriseberedskab: Jan Køpke Rohdemejer støver de gamle oliefyr af, mens usikkerheden ulmer under forsyningsnettet

Belært af coronakrisen forsøger industrivirksomheden Hai A/S at forberede sig på en nødsituation i takt med, at krigen i Ukraine har skabt usikkerhed om gasleveringen fra Rusland.