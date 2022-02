Har samlet nok nødhjælp til en hel lastbil: Men nu mangler Lars Bo Winther en bil, der kan køre det til Ukraine

Og nu er han på pletten igen. Adskillige horsensianere har samlet nødhjælp de seneste par dage, og nu forsøger Lars Bo Winther at organisere det. Faktisk er der i løbet af bare et døgn kommet så meget nødhjælp, at Lars Bo Winther kan fylde en lastbil med nødhjælp.

Planerne er dog større end bare at køre en enkelt lastbil med nødhjælp til Ukraine. Han håber også at kunne få arrangeret en støttekoncert.

»Jeg har fået tilkendegivelser fra lokale bands om, at de er med på det for at samle nogle penge ind. Jeg tror, vi kan få det til at lykkes,« siger han.