Dagens overblik: Sådan påvirker krigen ukrainerne i Horsens

Dagen i går blev også herhjemme præget meget af de voldsomme begivenheder i Ukraine. Du kan læse meget mere om, hvordan konflikten har påvirket ukrainere i Horsens i dette nyhedsbrev, hvor du blandt andet kan møde Nataliya Ovcharenko. Hun bor i Horsens, 1500 km væk fra sin familie i Ukraine, og hun har svært ved at rumme den situation, som hendes hjemland lige nu befinder sig i.

Situationen har også påvirket en lang række danske virksomheder, der har aktiviteter i Ukraine. Det gælder eksempelvis DSV, der har sendt 230 medarbejdere i Ukraine hjem. Herhjemme i Horsens faldt afgørelsen i den voldsomme sag om Tobias Jødal, der sidste år blev fundet død i en bil på Nørretorv. En dom, der overraskede mange. I går kunne JP Horsens også fortælle, at et bosted i Horsens har fået hele to strakspåbud for problemer med sikkerheden på stedet. Og så leder vi stadig efter hænderne? Hvor er arbejdskraften? I et halvt år har Bo Ulsøe ledt efter seks nye medarbejdere. Han har ansat 0. Nu frygter han, at situationen vil ramme virksomheden og koste arbejdspladser på sigt.

Dagens udvalgte: Nataliya Ovcharenko fik et chok, da hun vågnede: »Jeg kan ikke forstå, at det her er virkeligt«

»Min mormor er 86 år og har ikke noget pas. Det skal man have for at rejse ud. Mine forældre har pas og en bil, så de kan flygte over grænsen, men det har min mormor ikke. Det er vores største bekymring,« siger Nataliya Ovcharenko. Foto: Sergei Supinsky/AFP/Ritzau Scanpix (tv.) og privatfoto

42-årige Nataliya Ovcharenko kommer aldrig til at glemme torsdag den 24. februar 2022. Hun er født og opvokset i Ukraine, men har de seneste 11 år boet i Horsens sammen med sin danske mand og deres to børn. Hver morgen tænder familiens radio automatisk, når klokken bliver 06.30. Når de er vågnet, fortsætter radioen som baggrundsstøj, imens familien spiser morgenmad og gør klar til at komme ud ad døren. Men torsdag morgen hørte hun nogle ord i radionyhederne, som sendte et koldt gys igennem hendes krop. »Vi hørte bare ”eksplosion” og ”Kiev”. Min mand og jeg kiggede på hinanden i mørket i soveværelset, og så løb vi ind i stuen for at tænde fjernsynet. Jeg kan ikke forstå, at det her er virkeligt,« siger Nataliya Ovcharenko.

Bo Ulsøe, direktør i smedevirksomheden Blunico fotograferet på virksomheden i Horsens fredag den 3. september 2021.

Igennem to generationer har Ulsøe-familien fra Horsens stået i spidsen for familievirksomheden Blunico, der blev grundlagt på Langmarksvej en dag i 1976. I dag er det Bo Ulsøe, der sidder i direktørstolen. Det har han gjort, siden han for lidt over 20 år siden tog over efter sin far, Poul Richard Ulsøe. Men selvom han dermed er født ind i familiens smedevirksomhed, der på fabrikken, som i dag ligger på Fuglevangsvej, svejser, drejer og printer materialer, som bliver eksporteret til udlandet, har han aldrig tidligere oplevet det, der foregår lige nu. Det er nået til et punkt, hvor det gør ondt. »Der er visse ordrer, som vi ikke tør sige ja til lige nu, f.eks. store forespørgsler. Vi tør simpelthen ikke tage nye kunder ind, for vi kan knap servicere dem, vi har,« siger Bo Ulsøe. Fik du læst: Botilbud får to strakspåbud: Psykisk ustabile beboere har adgang til knive, og de ansatte har kun én flugtvej

»Ledelse og ansatte oplyser, at det indimellem har været nødvendigt at tilkalde vagtfirma og politi i forbindelse med beboeres udadreagerende adfærd,« står der i en af tilsynsrapporterne. Foto: Simon Holst Jensen

De ansatte har flere gange snakket med hinanden om utrygheden. Hvis det går galt, og en af beboere bliver voldelig inde i deres egne lejligheder på bostedet, kan de ansatte potentielt være afskåret fra at komme hen til den eneste flugtvej. Der er nemlig kun én vej ud af beboernes lejligheder. Og beboerne kan blive voldelige. Det skete for nyligt, da en beboer »uden varsel og med stor kraft slog en knytnæve« mod en ansat. Det fremgår af to nye tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet, som JP Horsens har fået aktindsigt i. Men selvom bostedet - Kildegade 52 i Horsens - for nyligt har haft en voldsepisode, har stedet ifølge Arbejdstilsynet ikke haft styr på sikkerheden. Derfor har bostedet nu fået hele to strakspåbud, viser dokumenterne.