13/03/2022 KL. 17:30

For få måneder siden solgte Kurt Møller ud af sit livsværk: Nu mangler han medarbejdere, men har »gudskelov ikke så mange ordrer lige nu«

Medarbejderne må arbejde over, og hos vikarbureauerne melder de udsolgt. »Vi har gudskelov ikke så mange ordrer lige nu,« siger Kurt Møller, der ikke er vant til at glæde sig over stilstand.