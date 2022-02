24/02/2022 KL. 14:56

Fire dømte efter brutalt overfald på Tobias Jødal skal dele fire års fængsel mellem sig

Fire mænd er torsdag blevet dømt for bl.a. at have efterladt Tobias Jødal i hjælpeløs tilstand sidste år. Tobias Jødal døde efter et knytnæveslag, og nu er mændene bag dømt.