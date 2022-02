24/02/2022 KL. 06:00

For abonnenter

Botilbud får to strakspåbud: Psykisk ustabile beboere har adgang til knive, og de ansatte har kun én flugtvej

Et bosted får hård kritik for problemer med sikkerheden, og ifølge tilsyn har ansatte flere gange været nødt til at varsle politiet om, at stedet måske får brug for hjælp. Kommunal chef undrer sig over påbuddet.