Bilister på stribe havde mobilen i hånden: Politiet udskrev 24 bøder på få timer i midtbyen

Tirsdag måtte ikke færre end 24 personer se sig standset af politiet for forskellige forseelser i trafikken.

»Det giver anledning til at sige, at folk skal huske at køre bil, når de kører bil,« siger politikommissæren.

Politiet var til stede på forskellige strækninger i det centrale Horsens i løbet af 3-4 timer fra tirsdag formiddag til eftermiddag.

Udover mobilsnakkende bilister udskrev politiet bl.a. også bøder for hastighedsovertrædelser, bilister, der kørte frem for rødt eller gult lys, bilister uden sele og personer på elløbehjul uden hjelm.

»Jeg synes, der var forholdsvis mange sager på kort tid,« siger Martin Frandsen.