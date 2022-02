Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Horsens.

Den 2. og 3. april løber Krimimessen i Horsens af stablen for 20. gang, og programmet, der blev offentliggjort tirsdag, bærer præg af, at der kommer store krimiforfattere til byen, og de får følgeskab af nogle af landets mest markante navne inden for strafferet. Programmet vækker begejstring hos kulturformidler og medansvarlig Thomas Behrmann.

»Jeg glæder mig afsindigt meget. Jeg synes, det er et super godt program, vi har fået stablet på benene i år. Vi har jo kun haft et halvt år til at planlægge det,« siger han og henviser til, at messen sidste år blev flyttet til oktober på grund af coronavirus. »Det har også givet en lidt hårdere proces med at få stablet noget på benene, men jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring med et meget varieret program, der også bærer præg af, at vi har 20-års jubilæum,« siger han.

Krimimessen plejer at være velbesøgt. Thomas Behrmann håber, at 2022-udgaven kan nå samme højder som rekordåret 2019. Foto: Willy Wegner

Som altid består messen af en lang række såkaldte talks, samtaler med forfattere, men derudover er der også nogle events, der ikke direkte er relateret til krimilitteraturen.

Det gælder eksempelvis en begivenhed allerede på messens førstedag, hvor bl.a. advokaterne Jakob Buch-Jepsen og Mette Grith Stage opfører et retsalsdrama. Førstnævnte var bl.a. anklager i sagen mod Peter Madsen, der i 2017 dræbte den svenske journalist Kim Wall. Mette Grith Stage er en Danmarks mest kendte forsvarsadvokater. Det bliver en anderledes oplevelse, end publikum er vant til. »Vi får etablereret en næsten vaskeægte retssal på en af scenerne på messen i år, hvor publikum kan tage del i det og fælde dom over den anklagede. Det har vi aldrig prøvet før,« siger Thomas Behrmann.

Et svensk scoop Nogle af landets allerstørste litterære navne kommer også forbi messen, og på førstedagen kan man bl.a. opleve Jussi Adler-Olsen tale om Afdeling Q-serien, Michael Katz Krefeld om Ravn og Mars samt Leif Davidsen om Lenins bodyguard.

Har man andre planer lørdag, er der også mulighed for at opleve nogle af de store navne søndag, hvor bl.a. Jussi Adler-Olsen er i aktion flere gange. Thomas Behrmann er naturligt nok meget tilfreds med, at messen har kunnet tiltrække de store navne, og så fremhæver han en svensk tilføjelse til programmet. »Vi har fået nogle af de største danske krimiforfattere med ombord – Jussi Adler Olsen, Michael Katz Krefeld - og så har vi formået at få en svensk forfatter, Åsa Larsson, med, som ikke har skrevet i mange år, men nu har lavet et comeback. Det er meget sjældent, at hun gæster Danmark, så det har været et scoop,« siger han.

Aprilvejret kan være lunefuldt, men hvis det holder, er der gode muligheder for også at nyde fængslets udearealer under messen. Foto: Willy Wegner

Også den lokale succesforfatter Jens Henrik Jensen skal tale søndag. Her fortæller han om sin nyeste roman og den femte bog i Oxen-serien Gladiator. Der er rig mulighed for at høre forfatterne tale om deres seneste værker, men det hele er ikke samtaler om bøger, for en klar tendens inden for krimigenren er at brede den ud til andre platforme. »Vi får også besøg af en del britiske forfattere, og derudover har vi forsøgt at brede os lidt ud over genren og undersøge nogle af de forskellige kanaler, som genren er repræsenteret på, f.eks. podcast, tv-serier og virkelighedens kriminalsager,« siger Thomas Behrmann.

Messens første gæster vender tilbage Thomas Behrmann håber, at jubilæumsprogrammet vil tiltrække så mange gæster, at man kan nærme sig rekordåret i 2019. »Vi håber selvfølgelig, at vi kan nå de samme højder som dengang. Vi var lidt overrasket over, at vi i oktober var oppe på næsten 5.500 gæster, så på den måde tænker vi da, at nu hvor vi er kommet en smule længere i den rigtige retning, at vi så måske kan nå noget af det, vi havde dengang i 2019,« siger han. Dengang nåede besøgstallet næsten 7.500.

For autografjægerne bliver der rig mulighed for at få samlingen til at vokse, når nogle af landets største kriminavne gæster Fængslet. Foto: Willy Wegner

Selv fremhæver den medansvarlige for programmet én bestemt samtale på programmet som noget, han ser frem til. »Vi har en jubilæumssamtale, hvor vi tager nogle af de første forfattere, der var med på den første krimimesse i 2001, på scenen sammen for at tale om genren – hvad der sket gennem de seneste 20 år, men også om messen og hvordan genren er kommet til udtryk over tid,« siger han. Deltagerne i jubilæumssamtalen er Gunnar Staalesen, Leif Davidsen og Bo Tao Michaëlis. Billetter til krimimessen 2022 kan købes nu og koster 300 kr. for hele weekenden eller 200 og 150 kr. for hhv. lørdag og søndag. Hele programmet kan ses på Krimimessens hjemmeside.