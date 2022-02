»Jeg har meget svært ved at se mig selv i det morads, som der tegner sig i øjeblikket,« siger han til TV 2 News, hvor han også fortæller, at han mener, at »friheden er forduftet her i den seneste måneds tid.«

Han fortsætter:

»Det løb mig koldt ned ad ryggen, da Morten Messerschmidt sagde, vi skulle tilbage til den gode gamle ledelsesstil med topstyring. Det vil jeg simpelthen ikke være med til.«

Hans Kristian Skibby er mest kendt for at være medlem af Hedensted Byråd, men han har taget en højere handelseksamen fra Horsens Handelsskole. Han har desuden været speditør for DFDS i Horsens.