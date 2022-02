Byrådsmedlem blev sammenlignet med en, der har solgt sin sjæl til djævlen: »Der er jo en årsag til, at man kalder det en børnehave«

Tonen er blevet mere hård og barsk på Horsens Rådhus de seneste år, mener byrådsnestor Jørgen Korshøj (V). Tirsdag skal politikerne diskutere et adfærdskodeks for kommunen.

Det begyndte stille og roligt. Som enhver anden diskussion. Men som minutterne gik, tog stemningen en drejning. Først handlede det om, hvem der var bedst til at forhandle sig til de eftertragtede udvalgsposter. Så handlede det om, hvem af de to, der overhovedet dukker op til de udvalgsmøder, der havde været kamp om.

Og pludselig skruede Nye Borgerliges byrådsmedlem, Søren Lind Jensen, op for retorikken. Han sammenlignede sin sidemakker i byrådssalen, DF’eren Michael Nedersøe, med en fiktiv karakter, der i en bog sælger sin sjæl til ”Beelzebul”, som i Det Gamle Testamente er betegnelsen for dæmonernes fyrste. Med andre ord: Søren Lind Jensen mente, at DF’eren i sin »tilgang til konstitueringsaftalen« mindede om en karakter, der havde solgt sin sjæl til djævlen. »Du kan sammenligne mig med hvem, du ellers har lyst til. Jeg er fløjtende ligeglad,« svarede Michael Nedersøe, inden han konstaterede, at hans vælgere »kan være væsentligt gladere end Nye Borgerliges vælgere« efter valget.

Der er jo en årsag til, at man kalder det en børnehave sommetider Jørgens Korshøj (V), byrådsmedlem, Horsens Kommune

Ordene faldt på årets første byrådsmøde i Horsens og er et eksempel på, hvordan tonen indimellem lyder, når der er byrådsmøde på rådhuset. En tone, der er blevet langt hårdere med årene. Det mener i hvert fald byrådsnestoren Jørgen Korshøj (V). Han blev første gang valgt ind i et byråd to uger efter Berlinmurens fald i 1989 og er i dag Horsens Kommunes længst siddende byrådsmedlem. Ifølge ham er det særligt de seneste fire år, at der er sket et skred i sprogbrugen på rådhuset. »Der er ingen tvivl om, at når jeg kigger over den årrække, hvor jeg har været med, synes jeg, at tonen er blevet hårdere og mere barsk i den seneste byrådsperiode. Det er der ingen tvivl om,« siger Jørgen Korshøj.

Udover ordene mellem politikerne er det også hans oplevelse, at der indimellem bliver brugt et kropssprog blandt politikerne, hvor der, ifølge ham, bliver sendt et nedladende signal under debatter. »Retorikken imellem os har været hård i den sidste byrådsperiode. Jeg vil ikke hænge nogle ud, og jeg kan også selv være hård. Min tolerance er stor, jeg kan tåle meget, og jeg går ikke fra byrådsmøderne, hvor jeg er ked af det. For mig må vi gerne have en skarp tone, men det, jeg ikke bryder mig om, er, hvis det bliver personligt,« siger han. »Jeg savner, at man selv reflekterer over, om man lige skulle skrue en lille smule ned på volumenknappen,« siger han og tilføjer: »Der er jo en årsag til, at man kalder det en børnehave sommetider.« Borgmesteren afbrød: Husk tonen Udmeldingen fra Jørgen Korshøj kommer i forbindelse med, at byrådet tirsdag skal drøfte et adfærdskodeks, som blev indført for et år siden. Kodekset, der fylder en enkelt A4-side og har syv punkter, beskriver bl.a., at kommunens ansatte og politikere skal »undgå grænseoverskridende adfærd af enhver art«, herunder sexisme og mobning. Man skal sige fra, hvis man oplever en grænseoverskridende handling, og man skal gøre sit »for at sikre en god omgangstone ved selv at tale ordentligt til andre.«

Sådan lyder kommunens adfærdskodeks Der er syv punkter på kommunens adfærdskodeks. Det er følgende: 1 - Undgå grænseoverskridende adfærd af enhver art »Grænseoverskridende adfærd skal forstås som enhver form for krænkende, stødende, respektløs, patroniserende eller ydmygende adfærd begået mod et andet menneske. Det kan være kønsdiskrimination, brug af upassende kønsbaserede kaldenavne, mobning, chikane, vold, trusler eller anden grænseoverskridende adfærd, der krænker og ydmyger et andet menneske.« »Det kan fx være uvelkomne seksuelle tilnærmelser, krav om seksuelle ydelser, seksuelt ladede, vulgære bemærkninger eller bevægelser og enhver uvelkommen berøring eller anden fysisk kontakt. Men grænseoverskridende adfærd kan forekomme i mange former og foregå åbenlyst eller i det skjulte, mellem to mennesker eller i grupper, i fysisk eller psykisk form, verbalt eller digitalt.« 2 - Behandl alle, uanset kønsidentitet eller status, med respekt »Gør dit for at sikre en god omgangstone ved selv at tale ordentligt til andre. Anerkend at vi alle har forskellige perspektiver og baggrunde. At det ikke generer dig, betyder ikke at det ikke generer andre; det er ikke nogen undskyldning, og der er ikke noget fripas. Vær opmærksom på hvordan dine ord og handlinger påvirker andre mennesker.« 3 - Tal og vær åben overfor at dine kolleger kan kommunikere med dig »Åben kommunikation er nøglen til en respektfuld og velfungerende relation. Læg mærke til ikkeverbale tegn som kan gøre det klart, når du har overskredet en grænse. Hvis nogen beder dig om at stoppe din opførsel, så stop med det samme uden at stille spørgsmål.« 4 - Når du er i tvivl »Spørg! Hvis du ikke ved, om din opførsel, dit sprog eller andre handlinger er eller vil være uvelkomne, så spørg den pågældende.« 5 - Sig fra, hvis du oplever en grænseoverskridende handling »For at komme grænseoverskridende handlinger til livs er det vigtigt at sige fra. Hvis du kan og hvis det føles ok, så fortæl den, der handler grænseoverskridende, at hans eller hendes adfærd ikke er velkommen. Kræv at den opførsel stopper. Hvis du ikke synes, at du kan sige fra over for vedkommende, så henvend dig til Borgmester eller Hotline hos KL.« 6 - Hvis du overværer en grænseoverskridende handling, så sig fra! »Hvis du ser eller hører om krænkende adfærd, så skal du tage ansvar: Tilbyd støtte, grib ind, hvis du kan, og rapporter det videre så det ikke gemmes væk.« 7 - KL’s hotline for grænseoverskridende adfærd »KL har oprettet en hotline, hvor man som kommunalpolitiker kan henvende sig, hvis man har været udsat for grænseoverskridende seksuel adfærd, eller hvis man har oplevet andre kommunalpolitikere blive det.«

Ordene mellem Søren Lind Jensen og Michael Nedersøe foregik under en diskussion om et forslag fra Nye Borgerlige, der handlede om den 500 år gamle hospitalskirke i midtbyen i Horsens, der skal lukke permanent. Søren Lind Jensen havde snakket om, at lukningen af kirken, ifølge ham, var juridisk tvivlsomt. Han ville gerne have genoptaget sagen, men hans forslag blev nedstemt. Til sidst i debatten tog DF’eren Michael Nedersøe ordet, men glemte tilsyneladende at tænde sin mikrofon i salen. Derfor forsvandt lyden pludselig fra kommunens officielle videooptagelse fra byrådsmødet. Lyden vendte først tilbage på optagelsen, da borgmester Peter Sørensen (S) brød ind. »Husk tonen. Det vil jeg gerne lige anbefale byrådet,« sagde borgmesteren.

Det er under lavmålet, og når han bevæger sig ud i den retning, så synes jeg, at han er en idiot Michael Nedersøe (DF), byrådsmedlem, Horsens Kommune

Under den del af byrådsmødet, som mangler i lydklippet, sagde Michael Nedersøe ifølge JP Horsens’ oplysninger, at Søren Lind Jensen bør »skrue ned for idiotknappen« og stoppe med »småperfide bemærkninger.« Ordlyden genkender Michael Nedersøe selv, da JP Horsens taler med ham. »Det er jo set i lyset af, at han skal ikke stå og sammenligne mig med en, der har solgt sin sjæl til djævlen. Det er under lavmålet, og når han bevæger sig ud i den retning, så synes jeg, at han er en idiot,« siger han. Men er det ikke også det, der sker, når man snakker om en hård tone - at der er en, der kommer med noget, der lyder hårdt, og så bliver det bekæmpet med noget andet, der også er hårdt? »Jo,« siger Michael Nedersøe. Hvad skal man gøre for at ændre det? »Det ved jeg ikke. Som udgangspunkt taler jeg pænt til alle mennesker, men jeg gider ikke finde mig i hvad som helst. Så svarer jeg igen.«

En debat kan også godt være lidt polemisk, og jeg var måske lidt polemisk Søren Lind Jensen (NB), byrådsmedlem, Horsens Kommune

Selv siger Søren Lind Jensen, at debatten på det pågældende byrådsmøde blev lidt »polemisk«. »Lad os nu lige få det deeskaleret. Lad os nu lige få det ned. Tingene skal ikke eskalere. Vi skulle jo gerne få den gode Michael Nedersøe tilbage i den borgerlige flok,« siger Søren Lind Jensen. Når man står i byrådssalen, og du gerne vil deeskalere tingene, har du så ikke også selv et ansvar for det i form af dit ordvalg? »Måske. Måske. Og det er jo sommetider sådan - jeg vil ikke sige, at det ene ord tager det andet - men en debat kan også godt være lidt polemisk, og jeg var måske lidt polemisk, men sådan er det. Man kan altid sige bagefter, at måske kunne man have valgt ordene lidt mere elegant.«

Ingen er bedre end andre Modsat byrådsnestoren Jørgen Korshøj oplever Susan Gyldenkilde, der er medlem af Socialdemokratiet, ikke, at tonen er blevet værre de seneste år. »Der er ikke nogen, der er værre end andre, og der er ikke nogen, der er bedre end andre,« siger hun, men tilføjer, at hun synes, det er en god ide at kigge på adfærdskodekset igen. »Vi har fået et helt nyt byråd med ret mange nye, og vi adresserer det også i vores arbejdsgrundlag, at det skal vi altså være opmærksom på. Vi får også de bedste resultater til gavn for borgerne, hvis vi bliver bedre til at kommunikere med hinanden,« siger Susan Gyldenkilde. Et af de nye byrådsmedlemmer er den 34-årige SF’er Pernille Holm. Hun er folkeskolelærer og strøg ind som partiets eneste byrådsmedlem ved det seneste kommunalvalg, hvor hun tog pladsen foran spidskandidaten Paw Amdisen. Hun har dermed kun nået et enkelt byrådsmøde som politiker. »Det er godt at have de her guidelines, hvis man kommer ud i nogle dumme situationer. Jeg tænker ikke, at det er noget jeg får brug for,« siger hun og tilføjer, at et kodeks også er en forventningsafstemning. »Det er jo ikke kun, hvis man kigger på seksuel adfærd. Det er også den måde, man ellers er på - at man er ordentlig og respekterer for hinanden. Det, tror jeg, er vigtigt,« siger Pernille Holm.

Trist, at det er nødvendigt For Jørgen Korshøj er det ikke kun under byrådsmøderne, hvor han oplever, at tonen er hård. Han mener også, at »der ligger noget i luften«, når møderne er ovre og medlemmerne mødes efterfølgende. Den holdning deles dog hverken af Michael Nedersøe eller Susan Gyldenkilde. Samtidig er det hans oplevelse, at tonen også er blevet hårdere på de sociale medier. »Jeg synes sådan set det er lidt trist, at vi skal have et kodeks. Vi er folkevalgte, så vi bør kunne tage en frisk og frejdig diskussion, den må gerne være skarp, og hvor vi bagefter kan sige: det var så også det, og så er vi gode venner bagefter,« siger Jørgen Korshøj. Han opfordrer samtidig til, at byrådsmedlemmerne bliver opmærksomme på at sige fra over for hinanden. »Jeg synes jo, at hvis man overskrider grænsen, kan man lige så godt gå hen til vedkommende og sige, at det synes jeg simpelthen ikke, at du kan være bekendt. Det hjælper jo ikke, at man overskrider grænsen, men ikke får det at vide,« tilføjer han. Borgmester Peter Sørensen anser de hårde udtryk, der indimellem præger byrådssalen, som et udtryk for, at »politikere er engagerede mennesker,« og han mener, at den offentlige samtale generelt er blevet hårdere i Danmark. »Tonen går generelt for stærkt i det danske samfund, hvor man ikke altid husker på, at der i tonen skal være en gensidig respekt. Den bliver også nogle gange glemt inde i byrådssalen, og så er det jo min opgave som mødeleder at huske folk på det. Jeg har endnu ikke oplevet, at der ikke er nogle, der har taget det til sig, når jeg har italesat det,« siger Peter Sørensen.

